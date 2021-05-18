Байден обнародовал налоговую декларацию

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в $607 тыс., из которых $157 тыс. были уплачены в качестве федеральных налогов в 2020 году. Соответствующее заявление, а также сами документы распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога составила 25,9%. Кроме того, около $28 тыс. было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом. Джилл Байден также заплатила $443 в качестве налогов в штате Вирджиния.

Кроме того, президент и первая леди пожертвовали около 5% своего дохода на благотворительность: в целом сумма составила порядка $30 тыс. Пожертвования были направлены 10 различным благотворительным организациям.

Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф также обнародовали свои налоговые документы: они вместе заработали почти в три раза больше президентской четы. Их общий доход составил более $1,6 млн, из которых более $621 тыс. были уплачены в качестве подоходного налога. Ставка составила 36,7%. Они также заплатили $125 тыс. налогов в штате Калифорния, а Эмхофф дополнительно выплатил почти $57 тыс. в столичном округе Колумбия. На благотворительность в 2020 году они отдали $27 тыс.

Предшественник демократа Байдена на посту президента республиканец Дональд Трамп под разными предлогами отказывался публиковать свои налоговые декларации, хотя его политические оппоненты еще со времен президентской гонки 2016 года требовали от него сделать это. Он, в частности, заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний проводят проверки регулирующие органы. По словам Трампа, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Газета The New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.