В Организации американских государств назвали ХАМАС террористической организацией

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мая. /ТАСС/. Генеральный секретариат Организации американских государств (ОАГ) в понедельник заявил о необходимости признать движение ХАМАС террористической организацией в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

"Нападения ХАМАС подрывают мир и безопасность Израиля и региона и для Генерального секретариата ОАГ показывают необходимость квалифицировать ХАМАС как террористическую организацию", - говорится в заявлении.

По мнению Генсекретариата ОАГ, атаки ХАМАС являются, "по сути, терактами" и Израиль имеет право на защиту.

ОАГ объединяет 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.