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В Колумбии более 1,7 тыс. человек пострадали за 19 дней манифестаций

Среди них - 920 полицейских, указали в Минобороны страны

БОГОТА, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 1 722 человека получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые c 28 апреля проходят в Колумбии. Соответствующий отчет в понедельник представило министерство обороны республики.

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"С 28 апреля по 16 мая ранения получили 802 гражданских и 920 полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что за этот период полиция задержала 735 человек. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 18 222 единицы холодного оружия, 600 единиц огнестрельного оружия, 318 единиц пневматического оружия.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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