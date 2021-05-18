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Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала возведения атомного объекта

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин 19 мая в онлайн-режиме будут присутствовать на церемонии начала строительства китайско-российского объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики", - говорится в заявлении.

Теги
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