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Президент Колумбии приказал правоохранительным органам расчистить дороги от баррикад

Иван Дуке поручил восстановить дорожное движение

БОГОТА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник отдал приказ правоохранительным органам расчистить дороги страны от баррикад, которые выстроили участники протестных акций.

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"Баррикады на дорогах повлияли на миллионы граждан. <...> Мы поручили всем уровням сил правопорядка <...> восстановить дорожное движение", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

По данным газеты El Tiempo, на дорогах Колумбии зафиксировано не менее 36 заблокированных участков. В начале мая протестующие выстроили баррикады на основных въездах в Боготу, которые затем были разобраны.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1,7 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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