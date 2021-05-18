Президент Колумбии приказал правоохранительным органам расчистить дороги от баррикад

"Баррикады на дорогах повлияли на миллионы граждан. <...> Мы поручили всем уровням сил правопорядка <...> восстановить дорожное движение", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

По данным газеты El Tiempo, на дорогах Колумбии зафиксировано не менее 36 заблокированных участков. В начале мая протестующие выстроили баррикады на основных въездах в Боготу, которые затем были разобраны.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1,7 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.