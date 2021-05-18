Дутерте запретил филиппинцам выбирать, какой вакциной против коронавируса прививаться

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил жителям страны выбирать, какой вакциной против коронавируса, предоставляемой правительством, прививаться. Об этом он заявил во время обращение к нации, которое транслировалось во вторник правительственным телеканалом PTV .

По его словам, "все доступные [и одобренные местным регулятором] вакцины эффективны". "Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, [поскольку] все они одинаковые", - подчеркнул Дутерте.

Президент добавил, что большинство состоятельных людей ждут вакцины американского производства, например, от компаний Pfizer и Moderna. "Этого не произойдет, <...> неважно миллионер вы или кто-то еще, вы не можете выбирать", - сказал он. "Я не хочу, чтобы была история о том, что мы отдаем предпочтение тому или иному, - пояснил он. - В каком бы районе вы ни жили, <...> вы все одинаковые, я не позволю выбирать".

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,14 млн, вылечились более 1,07 млн человек, умерли 19,2 тыс. пациентов. Власти страны уже одобрили экстренное использование вакцины компании Moderna и российского "Спутника V", а также препаратов фирмы Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.