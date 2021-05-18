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Палестино-израильский конфликт

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Жителей предупредили о новых ракетных обстрелах из сектора Газа

ТАСС, 18 мая. Сирены воздушной тревоги прозвучали во вторник рано утром на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в своем Telegram-канале.

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"Сирены прозвучали в районах, прилегающих к сектору Газа", - проинформировали военные.

Они также уточнили, что сигналы тревоги сработали в кибуце Нахаль-Оз, расположенном близ границы с прибрежным анклавом.

С 10 мая между палестинскими группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Потери палестинцев только в секторе за неделю бомбардировок уже превысили 200 человек убитыми и 1,3 тыс. ранеными.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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