СМИ: власти Испании решили мобилизовать армию в Сеуте из-за рекордного наплыва нелегалов

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Испании решило мобилизовать армию после прибытия на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, беспрецедентного числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, за сутки в Сеуту из Марокко проникли вплавь свыше 5 тыс. человек, среди которых около 1,5 тыс. - несовершеннолетние. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. В результате власти пиренейского королевства решили мобилизовать армию для оказания поддержки делегации правительства в автономном городе на фоне сложившейся ситуации.

Также в зоне прибытия нелегалов было решено усилить присутствие сотрудников гражданской гвардии и полиции. По некоторым оценкам, число проникших в Сеуту мигрантов из Марокко может приблизиться к 9 тыс.

Наплыв нелегалов в испанский город произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта POLISARIO (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от COVID-19. Власти Марокко предупреждали Испанию о возможных последствиях из-за данной ситуации.

Как заявила глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью радиостанции Cadena Ser, в Марокко заверили, что массовый наплыв нелегалов в Сеуту не является результатом разногласий с Испанией. Министр пояснила, что власти страны будут защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию пиренейского королевства нелегально.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой. Несмотря на это, мигрантам иногда все же удается перебраться через ограду.