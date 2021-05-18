Израиль поразил в секторе Газа пять домов командиров ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по пяти домам командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В секторе Газа были нанесены удары по пяти домам командиров ХАМАС. Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами", - говорится в заявлении военных.

В армии также сообщили, что палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 440 ракет, 500 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

"Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 3 440 ракет, из которых около 500 упали в самом секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" осуществила перехват порядка 90% снарядов", - говорится в заявлении военных.

В общей сложности 62 израильских истребителя в ночь на 18 мая сбросили 110 управляемых снарядов на 65 военных объектов, входящих в систему подземных коммуникаций ХАМАС в секторе Газа, сообщили в армейской пресс-службе.

"Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения", - говорится в заявлении военных.