Швейцария не стала комментировать сообщения о возможности принять встречу Путина и Байдена

ЖЕНЕВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии воздерживается от комментариев по поводу сообщений прессы о возможном проведении на территории страны встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что "наиболее вероятной" площадкой возможной встречи российского и американского лидеров является Швейцария, Эльчингер сказал: "Мы не комментируем эту статью в "Коммерсанте".

В понедельник эта газета сообщила со ссылкой на неназванных собеседников, что если встреча президентов России и США состоится, то "местом ее проведения может стать Швейцария". Подчеркивалось, что собеседники издания "называют именно эту страну "наиболее вероятной" площадкой саммита".

Как заявил в понедельник ТАСС в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль пока не может сообщить ничего нового по теме подготовки возможной встречи президентов России и США. "Пока нам нечего сообщить по этой теме", - ответил он на вопрос, определены ли уже наиболее вероятные даты и наиболее вероятное место проведения саммита.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.

15 апреля официальный представитель швейцарского дипломатического ведомства Элиза Рагги заявила корр. ТАСС, что Швейцария готова оказывать добрые услуги, включая организацию международных встреч, "когда они полезны и желательны". Вместе с тем она пояснила, что в интересах конфиденциальности департамент иностранных дел "не может сообщать какие-либо дополнительные детали, касающиеся конкретных случаев".