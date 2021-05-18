В Армении заявили, что на их территории остаются подразделения ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Подразделения ВС Азербайджана продолжают находиться на территории Армении, армянская армия пресекает их попытки по тыловому обеспечению. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны Армении.

"Ситуация относительно спокойная, подразделения ВС Армении пресекают попытки оказать тыловое обеспечение азербайджанским военнослужащим, вторгающимся на территорию Армении. Ситуация как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях полностью контролируется Вооруженными силами Армении. Предполагается, что переговоры о полном разрешении сложившейся ситуации продолжатся завтра, 19 мая", - отмечается в заявлении армянского Минобороны.