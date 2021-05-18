Лукашенко поручил разработать новое положение о деятельности Совбеза Белоруссии

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать новое положение, регламентирующее деятельность Совета безопасности республики в рамках принятого ранее декрета, предусматривающего передачу президентских полномочий Советубезу в случае гибели главы государства. Об этом он сказал во вторник заседании Совета безопасности, на котором обсуждается повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, сообщает агентство БелТА.

"В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном органе", - сообщает агентство. "Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто", - подчеркнул белорусский лидер.