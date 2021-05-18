Палестинцы в Ливане устроили забастовку в знак солидарности с населением Газы

БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. Всеобщая забастовка проходит во вторник в лагерях палестинских беженцев в Ливане. Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель палестинского движения ФАТХ в лагере Шатила Салех Салех, она проводится в ответ на призыв палестинского руководства в Рамалле, в знак солидарности с населением сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан.

"К этой акции должны присоединиться палестинцы во всех уголках мира, - сказал он. - Мы проводим "день гнева" в ответ на репрессии, которым подвергается наш народ, и бомбардировки жилых домов в Газе". По словам Салеха, во второй половине дня активисты палестинских и ливанских организаций проведут марш по улицам Бейрута, который начнется от лагеря Мар-Ильяс на западе столицы и завершится на площади Риада Сольха перед правительственным дворцом. "Прогрессивная общественность выскажется в защиту национальных прав палестинского народа и потребует прекращения израильской оккупации", - заявил представитель ФАТХ.

В свою очередь член руководства исламского движения ХАМАС Али Баракат заявил порталу Naharnet, что палестинцы не поощряют обстрелы израильской территории из Южного Ливана. "Мы приветствуем акции солидарности у ливано-израильской границы, но не нуждаемся в запуске ракет с ливанской земли", - сказал он. По словам Бараката, отряды ХАМАС "способны самостоятельно поразить ракетами цели по всему Израилю".

Ранее катарский телеканал Al Jazeera передал, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 снарядов по селению Кфар-Шуба на юге Ливана. О пострадавших среди мирных жителей сведений не поступало. По словам представителя армейской пресс-службы, войска поразили источники огня после того, как был зафиксирован запуск шести снарядов в сторону Израиля из района Рашая-эль-Фухар. Пока ни один из палестинских фронтов не взял на себя ответственность за попытку обстрела Израиля.

13 мая не менее пяти реактивных снарядов было выпущено в сторону еврейских поселений Нахария и Шаломия палестинцами из лагеря Рашидия под Тиром в Ливане. Два из них опустились на ливанской территории, еще три упали в море.