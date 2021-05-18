{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрульный корабль ВМС Великобритании OPV Trent зашел в порт Одессы

Он примет участие в совместных учениях с ВМС Украины

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Патрульный корабль ВМС Великобритании OPV Trent зашел в порт Одессы для проведения совместных учений с ВМС Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

"Сегодня к одному из причалов Одесского морского вокзала пришвартовался патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании OPV Trent. Во время визита на Украину планируется проведение совместных с украинскими военными моряками тренировок на борту британского корабля, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что судно OPV Trent вошел в состав британского флота в августе 2020 года.

Ранее в мае катера ВМС Украины провели в акватории Черного моря учения типа PASSEX с участием корабля береговой охраны США Hamilton. Экипажи кораблей и катеров отработали элементы тактического маневрирования, подачу сигналов с использованием международной системы, передачи информации о морской обстановке в районах интенсивного гражданского судоходства и ведение противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаВеликобритания
СМИ: офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте Медведчука
Прокуроры настаивают на содержании политика под стражей или внесении залога в 300 млн гривен, отмечает издание "Бабель"
Читать полностью