ВВС Израиля ударили по домам трех командиров ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли во вторник удары по домам трех командиров движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter .

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Отмечается, что командиры радикалов использовали строения для военных целей, в том числе для обсуждения оперативных задач.

Армия также указала, что за последние 24 часа военные нанесли удары по в общей сложности 12 домам командиров ХАМАС в секторе Газа.

Между тем сирены воздушной тревоги снова звучат в городе Ашкелон у границы с Газой.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.