Докладчик ПАСЕ посетит Армению 19-22 мая

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Армению 19-22 мая по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению для изучения гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом во вторник сообщили в организации.

"Пол Гаван посетит Армению по поручению Комитета по миграции, беженцам и народонаселению 19-22 мая, целью его миссии является подготовка доклада "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном", - отметили в организации. Планируются его встречи с армянскими парламентариями, представителями гражданского общества.

Гаван, отметили в ПАСЕ, планирует летом с этой же целью посетить Азербайджан.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.