СМИ: полиция Чехии допросит участников совещания у вице-премьера о планах его визита в РФ

ПРАГА, 18 мая. /ТАСС/. Полиция Чехии в связи с расследованием обстоятельств намечавшейся на 19 апреля поездки первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека в Россию заслушает показания участников состоявшегося у него 15 апреля совещания, на котором ему было рекомендовано отказаться от нее. Об этом сообщило в вторник местное сетевое издание Seznam .

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

По его сведениям, полиция "точно будет допрашивать участников встречи". Издание уточняет, что в совещании принимали участие глава чешской полиции Ян Швейдар, начальник военной разведки Ян Бероун, директор Управления по внешним связям и информации Марек Шимандл, посол Чехии в России Витезслав Пивонька, генеральный прокурор Павел Земан и нынешний министр иностранных дел Якуб Кулганек, занимавший в то время пост замминистра МВД.

17 мая представитель Национального центра борьбы с организованной преступностью (НЦБОП, входит в структуру полиции) Чехии сообщил о начале расследования обстоятельств намечавшейся на апрель поездки Гамачека в Россию. По его словам "контроль за ходом расследования осуществляет генеральная прокуратура в Праге".

Попытка замять скандал

Seznam 4 мая опубликовал материал, в котором утверждалось, что Гамачек планировал посетить Россию, чтобы "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии), в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы, в обмен на получение республикой партии вакцины против коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге. Гамачек категорически отрицает это и 14 мая подал в правоохранительные органы заявление с требованием привлечь авторов публикации и редакцию издания к уголовной ответственности за клевету и распространение лжи.

Между тем Seznam настаивает на правдивости изложенной информации. Редакция утверждает, что есть участники совещания у Гамачека, готовые дать соответствующие показания в полиции. Согласно источникам издания, на встрече 15 апреля удалось убедить Гамачека отказаться от поездки в Россию. Seznam также проинформировал, что первый вице-премьер Чехии 14 апреля поручил послам республики в Москве и Вашингтоне сообщить властям этих стран о готовности Праги организовать встречу президентов РФ и США.