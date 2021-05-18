СМИ: офис генпрокурора подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте Медведчука

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины подал апелляцию на решение Печерского суда Киева, отправившего главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Бабель".

"Офис генпрокурора подал апелляцию на круглосуточный домашний арест [Медведчука]. Прокуроры настаивают на другой мере пресечения: содержать под стражей или внести залог 300 млн гривен (более $10,5 млн)", - отмечает издание.

Ранее сегодня депутат Верховной рады фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что адвокаты Медведчука подали апелляционную жалобу на решение суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он выразил уверенность, что решение Печерского райсуда Киева об аресте Медведчука будет отменено уже в ближайшее время.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Сам политик заявил, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним, поскольку считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.