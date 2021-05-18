Защита Винника требует отдельного судебного процесса во Франции о его возвращении в Грецию

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Защита россиянина Александра Винника, осужденного во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, настаивает на рассмотрении вопроса о его обратной экстрадиции в Грецию. Как сообщает корреспондент ТАСС, адвокат россиянина Зои Константинопулу на заседании в апелляционном суде попросила передать этот вопрос в Конституционный совет Франции.

Юрист выступила с длинной речью, в которой неоднократно указала на неправомерность выдачи ее подзащитного во Францию из Греции и заявила о нарушении статей 3, 5, 6 и 13 Европейской конвенции по правам человека в отношении Винника. "Недопустимо, чтобы на европейской территории человека без суда экстрадировали в другую страну, - заявила она. - Каждый должен иметь возможность добиваться правосудия в рамках закона". "Я прошу как можно скорее обратиться в Конституционный суд Франции, чтобы такого больше никогда не происходило", - добавила она, обращаясь к судье.

Другой адвокат россиянина Фредерик Бело отметил, что принятие решения о возвращении в Грецию должно зависеть от французского судьи. "Мы намерены просить разъяснений насчет того, насколько корректен европейский ордер, на основе которого его отправляли во Францию, и настаиваем на том, что его возвращение туда не должно происходить автоматически. Мы считаем, что вопрос об отправке в Грецию должен быть отдельно рассмотрен судом. Из Греции его планируют экстрадировать в США, где существует риск, что он будет подвергнут унижающему достоинство обращению", - сказал он журналистам в перерыве заседания.

Начало процесса

Слушания апелляционного суда по делу Александра Винника начались в Париже 18 мая и, согласно ранее озвученному плану, продлятся до 8 июня. По просьбе защиты россиянина суд решил заслушать всех свидетелей защиты до 25 мая.

Со стороны защиты заявлены пять свидетелей, в том числе его мать Вера Винник, которую заслушают во вторник, 25 мая. Она не сможет присутствовать на заседании лично и будет выступать по видеосвязи. Также защита просит заслушать эксперта в области информационных технологий Эрика Лорана и просит, чтобы он мог участвовать в анализе документов, представленных французскими и американскими властями. Кроме того, будет заслушан переводчик, который помогал Виннику еще во время процесса в Греции и с самого начала следит за ходом дела.

Адвокаты Винника обратили внимание суда на тот факт, что их клиент в ходе слушаний в исправительном суде был оправдан практически по всем пунктам обвинений, выдвинутых французской прокуратурой. Кроме того, адвокат Фредерик Бело указал, что Винник, который был заключен под стражу еще в июле 2017 года в Греции, по сути отбыл отведенный ему приговором срок.

"Александр Винник сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии и существует риск суицида. Меры по его изоляции продолжаются уже 4,5 года, а в США ему грозит 54 года тюрьмы. Все это в совокупности мы считаем бесчеловечным обращением. И мы уже запросили психологическую экспертизу", - рассказал Бело.

Дело Винника

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил.

Во Франции Исправительный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.