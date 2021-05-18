Армия Израиля сообщила о новых ударах по позициям радикалов в Газе

ТАСС, 18 мая. Армия обороны Израиля заявила о нанесении новых ударов по позициям палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что "с 08:00 сегодняшнего дня (по местному времени, совпадает с мск - прим. ТАСС) израильские самолеты выявили [необходимые объекты], а затем нанесли удары по девяти подземным и наземным пусковым установкам в секторе Газа".

Кроме того, как утверждается, в центральной части анклава израильскими военными были атакованы позиции одного из отрядов "Исламского джихада", готовившегося к запуску ракет по израильским территориям.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 200.