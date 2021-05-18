Удары Израиля разрушили 132 здания в секторе Газа

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Не менее 132 зданий в секторе Газа оказались разрушены в результате ракетных ударов Израиля, повреждены десятки школ и больниц. Об этом говорится в обнародованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Так, согласно докладу, который опирается на данные министерства общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава, "132 здания, включающих в себя 621 единицу жилья и коммерческих объектов, полностью разрушено, 316 домов серьезно повреждены и не пригодны для жилья". Еще 6 500 единицам жилья нанесен средний или незначительный ущерб.

Кроме того, шесть больниц и девять медицинских учреждений повреждены в результате бомбардировок. Накануне Минздрав сектора Газа объявил о прекращении тестирования населения на коронавирус из-за остановки работы в результате израильских обстрелов единственной в анклаве лаборатории. "Ракетные обстрелы объектов министерства здравоохранения и клиники Эр-Рималь привели к полной остановке работы единственной лаборатории по выявлению коронавируса", - отмечается в заявлении ведомства.

По данным министерства просвещения и высшего образования, на которое ссылается Управление ООН, 47 образовательных учреждений, включая 42 школы, два детских сада, тренировочный центр Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) повреждены попавшими ракетами. Школы по решению палестинского Минобразования не работают, в том числе на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, из-за чего 600 тыс. учащихся, больше половины из которых - девочки, "выпали из образовательного процесса".

По информации БАПОР, 50 подведомственных агентству школ сектора Газа превращены в укрытия для вынужденных беженцев, число которых уже достигло 42 тыс. человек. Всего, отмечает управление ООН, вынужденными переселенцами из-за враждебных действий между палестинцами и израильтянами стали 58 тыс. человек.

По данным израильской армии, с 10 мая палестинские радикалы выпустили по Израилю 3 350 ракет, 90% которых перехвачено системой ПВО "Железный купол". За это же время в анклаве было поражено более 1 500 целей, многие ракеты упали на жилые дома. В ночь на воскресенье в результате обстрела квартала Эль-Вахда в Газе многие дома, в которых оставались спящие жители, были полностью разрушены. Из-под завалов были извлечены тела 42 человек, среди которых много маленьких детей. Общее число жертв обстрелов в секторе Газа уже превысило 200 человек.