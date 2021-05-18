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Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

Ему предписано покинуть территорию республики в течение семи дней
Здание МИД Северной Македонии Martina Jarolinova/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание МИД Северной Македонии
© Martina Jarolinova/Shutterstock/FOTODOM

ЗАГРЕБ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Об этом во вторник сообщил национальный информационный портал МКД.

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"МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - отмечается в сообщении.

"В этой связи 14 мая 2021 года посол Российской Федерации [в Северной Македонии Сергей Баздникин] был вызван в здание министерства иностранных дел, и [ему была] вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней", - пишет портал.

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