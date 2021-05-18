Блинкен заявил, что США рассчитывают на более стабильные и предсказуемые отношения с РФ

ТАСС, 18 мая. США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции в Рейкьявике, куда он прибыл для участия в заседании Арктического совета на уровне глав МИД, которое пройдет 19-20 мая.

"США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон", - сказал глава американского дипведомства.

США рассчитывают на сотрудничество с Россией в Арктике, отметил он.

Блинкен призвал избежать милитаризации Арктики.