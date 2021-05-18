{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен заявил, что США рассчитывают на более стабильные и предсказуемые отношения с РФ

ТАСС, 18 мая. США хотели бы стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции в Рейкьявике, куда он прибыл для участия в заседании Арктического совета на уровне глав МИД, которое пройдет 19-20 мая.

"США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон", - сказал глава американского дипведомства.

США рассчитывают на сотрудничество с Россией в Арктике, отметил он.

Блинкен призвал избежать милитаризации Арктики.

Теги
СШАРоссияБлинкен, Энтони
Блинкен заявил, что в США встречу Путина и Байдена ждут на одной из предстоящих недель
Госсекретарь США считает "важной возможность обсуждать вопросы лицом к лицу снова"
Читать полностью