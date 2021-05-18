Посол Польши в России считает позитивным сигналом слова Путина об отношениях двух стран

ВАРШАВА, 18 мая. /ТАСС/. Слова президента РФ Владимира Путина о том, что сложные вопросы в российско-польских отношениях можно решать на основе интересов двух стран, представляют собой позитивный сигнал. Об этом заявил во вторник посол Польши в России Кшиштоф Краевский после церемонии вручения верительных грамот.

На этой церемонии Путин сказал, что "российско-польские связи, конечно, могли бы быть содержательнее и продуктивнее, тем более что мы являемся соседями по Балтике". "Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интереса друг друга", - отметил он.

Как передает Польское агентство печати, эти слова посол республики охарактеризовал как "позитивный сигнал для отношений с Польшей".

"Это сигнал, который полностью соответствует восприятию наших [с Россией] отношений Польшей. Я выслушал эти слова, надеясь, что они являются сигналом с российской стороны для построения этих прагматичных, равноправных польско-российских отношений", - отметил дипломат.

По его мнению, отношениям России и Польши предстоит пройти "трудный, ухабистый путь". "Но, возможно, нам удастся построить хотя бы один мост хорошего сотрудничества", - цитирует посла Польское агентство печати.