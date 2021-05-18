Администрация Байдена выделит $20 млрд на усиление кибербезопасности в стране

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрация Джо Байдена направит $20 млрд на усиление кибербезопасности в США, что будет сделано в рамках реализации представленного ранее президентом плана создания новых рабочих мест в стране (The American Jobs Plan), расходы на выполнение которого определены в объеме $2,3 трлн. Об этом сообщается в обнародованном во вторник пресс-релизе Белого дома.

"Кибербезопасность является одним из первостепенных вызовов нашего времени, вот почему президент Байден выделил усиление кибербезопасности в США в качестве своего важнейшего приоритета и уже предпринял меры для выполнения этой задачи, - говорится в заявлении. - Реализация The American Jobs Plan будет опираться на эту работу, обеспечит надежность инфраструктуры для всех американцев и обновит энергосети".

В рамках представленного плана предлагается инвестировать $20 млрд в модернизацию компьютерных систем, входящих в национальную энергетическую инфраструктуру, от федерального уровня до уровня органов самоуправления на местах. Эти средства пойдут на реализацию жизненно важных проектов, как уже осуществляемых, так и новых, и на усиление безопасности уже функционирующих энергетических и электронных систем, включая повышение степени их экологической чистоты.

При проведении модернизации, говорится в пресс-релизе, будут использоваться новейшие технологии и применятся самые последние стандарты как в области обеспечения безопасности, так и защиты окружающей среды.

"The American Jobs Plan президента Байдена обеспечит каждому американцу доступный, надежный, высокоскоростной, широкополосный доступ в интернет, - сообщается в пресс-релизе. - Эти исторические инвестиции также обеспечат безопасность сети".

В целях содействия осуществлению этих работ и привлечения подрядчиков для их выполнения будут разработаны меры налогового и кредитного стимулирования, в том числе для компаний, обеспечивающих условия для проведения указанной модернизации.