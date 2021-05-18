Представитель Польши возглавила в ЕС группу по борьбе с приписываемой РФ дезинформацией

ВАРШАВА, 18 мая. /ТАСС/. Представительница Польши Мартына Бильдзюкевич возглавила Восточную рабочую группу по стратегическим коммуникациям (East Stratcom Task Force) - подразделение внешнеполитической службы ЕС, созданное для борьбы с приписываемой РФ дезинформацией. Об этом сообщило во вторник Польское агентство печати.

Ранее Бильдзюкевич была одной из 16 членов этой группы. Во главе подразделения с августа 2015 года стоял британский дипломат Джайлз Портмен.

Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза" в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны программы Восточного партнерства ЕС - Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.

В 2019 году Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС разработать законодательство для противодействия гибридным угрозам, а также сделать рабочую группу постоянно действующей и расширить ее бюджет.