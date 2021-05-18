Армения представила межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против Турции

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Армения представила межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Турции, обвинив Анкару в вербовке и отправке в Азербайджан сирийских наемников для участия в военных действиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба представительства Армении при ЕСПЧ.

"Армения подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Турцию за конвенционные нарушения путем вербовки сирийских наемников во время 44-дневной войны, их отправке в Азербайджан и оказания военной помощи Азербайджану. В частности, правительство Армении утверждает, что Турция нарушила права жителей Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) на свободу, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь", - говорится в сообщении.

В армянском представительстве при ЕСПЧ добавили, что "правительство предоставило обширные доказательства того, что Турция вербовала и перебрасывала сирийских наемников из Сирии в Азербайджан, поставляла военную технику, оружие и боеприпасы азербайджанским ВС и участвовала в конфликте другими способами".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока.