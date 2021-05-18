Медведчук сдал следователям дипломатический и заграничный паспорта

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, отправленный судом Киева под домашний арест, сдал представителям следствия дипломатический и заграничный паспорта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта", - цитирует украинское издание "Вести" слова представителям надзорного органа. Данная процедура прошла в рамках решения суда.

Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Ему предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Сам глава политсовета ОПЗЖ назвал их политически мотивированными и бездоказательными.

Ранее во вторник адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение суда о содержании их подзащитного под домашним арестом. Одновременно офис генерального прокурора подал жалобу с требованием отправить политика в следственный изолятор.