Суд в Киеве рассмотрит апелляцию на домашний арест Медведчука 21 мая

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд рассмотрит 21 мая жалобу на решение Печерского районного суда столицы, который назначил круглосуточный домашний арест депутату Верховной рады, лидеру политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом инстанция сообщила во вторник на своем официальном сайте.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 года на 12:00", - говорится в сообщении пресс-службы суда. При этом уточняется, что апелляции касаются Медведчука.

Ранее стало известно о том, что жалобы на решение Печерского районного суда Киева подали как офис генерального прокурора Украины, так и адвокаты Медведчука. Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин выразил уверенность, что решение об аресте его однопартийца будет отменено. В то же время украинское издание "Бабель" сообщило, что прокуроры настаивают на другой мере пресечения - содержание под стражей или выход под залог в размере 300 млн гривен (более $10,5 млн).

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Политик заявил, что исполнит решение суда, хотя и не согласен с ним, поскольку считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.