Зеленский заявил о внесении в Раду законопроекта о коренных народах Украины

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение в парламент как неотложный законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав. Об этом глава государства заявил во вторник в видеообращении по случаю отмечаемого на Украине "Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

"Сегодня я вношу на рассмотрение в парламент неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец-то сделают то, что откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что ранее на Украине в поддержку крымских татар был учрежден День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, подписан указ о мерах "по деоккупации и реинтеграции полуострова", в частности Стратегия развития крымскотатарского языка до 2032 года, утверждена Стратегия "деоккупации и реинтеграции" Крыма и Севастополя, создана новая переговорная площадка "Крымская платформа", первый организационный саммит которой страна планирует провести 23 августа с привлечением представителей других государств.

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова было депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян и итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана и Казахстана.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе: крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.