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Пентагон отчитался о ходе выполнения вывода войск США из Афганистана

Предполагается, что американский воинский контингент покинет страну к 11 сентября

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен примерно на 13-20%. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

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"После решения президента [Джо Байдена о начале вывода войск] Пентагон вывез груз в эквиваленте примерно 115 [военно-транспортных самолетов] C-17, более 5 тыс. единиц оборудования переданы Агентству по тыловому обеспечению [министерства обороны] для уничтожения, - отмечается в тексте. - СЕНТКОМ оценивает степень завершения процесса [вывода войск] в 13-20%".

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск уже начался. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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