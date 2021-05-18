Глава Пентагона призвал к деэскалации палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Бени Ганцем подтвердил поддержку права еврейского государства на самооборону в ходе конфликта с палестинскими группировками. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы американского военного ведомства.

"Министр подтвердил непоколебимую поддержку США права Израиля на самооборону и защиту гражданского населения и выразил сожаление в связи с гибелью невинных израильтян и палестинцев. Министр также выразил поддержку деэскалации конфликта и восстановления спокойствия", - отметили в пресс-службе.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 12 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 200.