Нетаньяху: операция против радикалов в Газе продолжится столько, сколько потребуется

ТАСС, 18 мая. Операция Израиля против палестинских радикалов в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько будет необходимо. Об этом заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения базы ВВС Израиля, расположенной недалеко от города Беэр-Шева.

"Наши враги видят, какую цену им придется заплатить за развязанную против нас агрессию. Я уверен, теперь они сделают выводы. <...> Операция будет продолжаться столько, сколько будет необходимо для восстановления спокойствия граждан Израиля", - цитирует премьера газета The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, в результате действий ВС Израиля по контролирующей сектор Газа группировке ХАМАС "был нанесен неожиданный удар, отбросивший ее на годы назад".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.