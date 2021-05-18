Эксперт: "морские котики" США в Восточной Европе могли готовиться к диверсиям в Крыму

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Учения спецназа США на Дунае в начале мая могли быть направлены на отработку действий в потенциальном конфликте с Россией, например, высадки диверсантов в Крыму. Такое мнение высказал греческий военный эксперт, бывший военнослужащий армии Греции (входит в НАТО), получивший дополнительное образование в американском Институте Джонса Хопкинса, Ставрос Атламазоглу в статье для издания Business Insider.

Он отмечает, что в учениях, которые прошли на территории Румынии, помимо американцев принимали участие их партнеры из стран НАТО. Часть программы учений предусматривала высадку с катеров на различные участки берега Дуная. На основании этого, а также участия американских морских котиков, автор статьи приходит к выводу, что эти подразделения могли бы участвовать в диверсионной деятельности в Крыму.

"Крым был бы идеальной территорией для специальных морских сил", - указывает он. По мнению Атламазоглу, диверсанты могли бы подрывать российские радары, уничтожать комплексы ПВО и командные пункты. Эксперт, который ранее уже публиковал свои размышления на тему о том, как, на его взгляд, мог бы разворачиваться потенциальный конфликт между Россией и НАТО на Украине, каких-либо доказательств своих выводов не приводит. Беседа с одним из членов отряда спецназа, отрабатывавших высадку на берегах Дуная, не содержит указаний на то, что подобные действия имели целью подготовку к диверсиям в Крыму. Статью иллюстрируют фотографии венгерских спецназовцев, плывущих на катерах по Дунаю.