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Украина рассчитывает купить аналог израильской системы ПВО "Железный купол"

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал "Железный купол" одним из лучших образцов противоракетной обороны
Комплекс противоракетной обороны "Железный купол", Ашкелон, Израиль EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Комплекс противоракетной обороны "Железный купол", Ашкелон, Израиль
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы аналогичной израильскому комплексу "Железный купол". Об этом во вторник заявил министр обороны страны Андрей Таран.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны <...> Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - приводит слова главы ведомства агентство Укринформ.

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Министр пояснил, что такой комплекс - "одна из составных частей противоракетной обороны". Таран добавил, что в прошлом году военное ведомство "начало определенные действия для создания противоракетной обороны Украины".

В украинских СМИ местные эксперты регулярно называют систему противоракетной и противовоздушной обороны одним из слабых мест украинской армии. При этом Киев рассчитывает на международную помощь в поставках современных средств ПВО, в частности, от США. Руководство Украины уже обращалось в Вашингтон с соответствующим запросом.

 

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