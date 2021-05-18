Украина рассчитывает купить аналог израильской системы ПВО "Железный купол"

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что "Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны <...> Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - приводит слова главы ведомства агентство Укринформ .

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы аналогичной израильскому комплексу "Железный купол". Об этом во вторник заявил министр обороны страны Андрей Таран.

Министр пояснил, что такой комплекс - "одна из составных частей противоракетной обороны". Таран добавил, что в прошлом году военное ведомство "начало определенные действия для создания противоракетной обороны Украины".

В украинских СМИ местные эксперты регулярно называют систему противоракетной и противовоздушной обороны одним из слабых мест украинской армии. При этом Киев рассчитывает на международную помощь в поставках современных средств ПВО, в частности, от США. Руководство Украины уже обращалось в Вашингтон с соответствующим запросом.