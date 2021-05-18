Армия Израиля сообщила об ударах по оперативным квартирам, принадлежавшим командирам ХАМАС

ТАСС, 18 мая. Армия обороны Израиля нанесла удары по трем оперативным квартирам, принадлежавшим командирам контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы израильской армии.

В нем отмечается, что атакованные объекты "использовались террористической организацией ХАМАС в военных целях".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.