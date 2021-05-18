Армия Израиля применила слезоточивый газ против палестинцев на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии использовали гранаты со слезоточивым газом и дымовые шашки против палестинцев, собравшихся на ливанской стороне границы в районе Эль-Эдейса. Как передал во вторник новостной портал Naharnet , по меньшей мере пять активистов пострадали и доставлены в больницу с признаками удушья.

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Израильтяне применили спецсредства после того, как демонстранты стали бросать в них камни через пограничные заграждения.

Ранее, по информации портала, с израильской стороны подвергся обстрелу патруль ливанской армии, который остановился напротив еврейского поселения Манара. Сведений о раненых среди солдат не поступало.

Несмотря на принятые ливанскими властями и миротворцами ООН повышенные меры безопасности, митинги солидарности с палестинским населением Западного берега реки Иордан и сектора Газа проводятся на ливано-израильской границе ежедневно.

15 мая в Эль-Эдейсе были ранены два демонстранта, а 14 мая, когда участники акции прорвались через проволочные заграждения на израильскую территорию, осколочное ранение в живот получил член шиитской партии "Хезболлах" Мухаммед Таххан, после он умер в госпитале.