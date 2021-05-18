В Белом доме дали понять, что не будут поддерживать заявление в ООН по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут поддерживать решения, которые, по мнению Вашингтона, не способствуют прекращению насилия в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Цель президента [США Джо Байдена] ясна. Он хочет, чтобы насилие на земле, а также страдания израильтян и палестинцев прекратились, - сказала она. - Наши задача и стратегия заключаются в том, чтобы работать посредством интенсивной дипломатии. Наилучший путь прекратить международный конфликт - не обсуждать его публично". Псаки настаивала на важности проведения закулисных переговоров со сторонами конфликта и региональными игроками.

Представителю администрации был задан вопрос, почему, если президент поддерживает прекращение огня, США блокируют принятие заявления в СБ ООН. "Наша роль в этом конфликте заключается в том, чтобы каждый наш разговор, каждое заявление, которое мы поддерживаем, каждое действие были направлены на то, чтобы насилие на земле, страдания израильтян и палестинцев прекратились, - утверждала Псаки. - Мы не собираемся предпринимать действия или шаги, которые, по нашему мнению, не будут способствовать этим усилиям".

Пресс-секретарь Белого дома затем вновь выступила в пользу закулисной дипломатии. "Мы не говорим обо всех моментах, не говорим обо всех конкретных разговорах с партнерами", - сказала она.

Как сообщил в понедельник ТАСС источник в ООН, Совет Безопасности всемирной организации 18 мая в четвертый раз за последнюю неделю проведет консультации по палестино-израильскому урегулированию, чтобы вновь попытаться выработать совместное заявление. Ранее США трижды блокировали совместное заявление Совбеза по эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа.