Представитель Палестины при ООН назвал постыдным отсутствие единого заявления Совбеза

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН сформировать единое заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после ряда встреч является постыдным актом этого органа всемирной организации. Об этом во вторник заявил представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Ранее США трижды блокировали совместное заявление Совбеза по эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа. "Даже не выработать единой позиции для завершения этой агрессии - это постыдный акт Совета Безопасности <...> Все страны высказались, а институт, который несет ответственность за сохранение международного мира и безопасности провел три экстренных заседания, и ему не было позволено выразить позицию с призывом к перемирию и прекращению агрессии в отношении палестинцев, потому что одна страна этого не позволила", - сказал он в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.