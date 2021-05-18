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Палестино-израильский конфликт

Представитель Палестины при ООН назвал постыдным отсутствие единого заявления Совбеза

Рияд Мансур заявил, что СБ провел три экстренных заседания, но органу не позволили выразить позицию с призывом к перемирию и прекращению агрессии в отношении палестинцев

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН сформировать единое заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после ряда встреч является постыдным актом этого органа всемирной организации. Об этом во вторник заявил представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

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Ранее США трижды блокировали совместное заявление Совбеза по эскалации конфликта в Израиле и секторе Газа. "Даже не выработать единой позиции для завершения этой агрессии - это постыдный акт Совета Безопасности <...> Все страны высказались, а институт, который несет ответственность за сохранение международного мира и безопасности провел три экстренных заседания, и ему не было позволено выразить позицию с призывом к перемирию и прекращению агрессии в отношении палестинцев, потому что одна страна этого не позволила", - сказал он в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.

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