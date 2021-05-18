Очередное заседание комиссии Ирана и "пятерки" по ядерной сделке пройдет 19 мая

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) подведут 19 мая очередное заседание по вопросу полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила во вторник делегация ЕС при международных организациях в Вене.

Встреча пройдет на уровне политдиректоров. "Заседание Совместной комиссии по СВПД состоится в Вене завтра, в среду, 19 мая 2021 года", - говорится в заявлении делегации Евросоюза.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки", а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.