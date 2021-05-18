Блинкен подтвердил участие США в инициированном Украиной форуме "Крымская платформа"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона примет участие в инициированном Украиной форуме "Крымская платформа" в августе.

Блинкен во вторник в Twitter опубликовал запись, в которой утверждается о якобы злоупотреблениях полномочиями со стороны российских властей в Крыму. "Мы осуждаем российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая, когда мы вспоминаем, как 77 лет назад [началась] депортация [Иосифом] Сталиным крымских татар с их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем участия в саммите "Крымской платформы" в августе", - утверждается в сообщении.

Украина планирует в рамках переговорной площадки "Крымская платформа" продвигать на международном уровне претензии на территорию Республики Крым. Учредительное заседание этого формата запланировано в Киеве на 23 августа. Украинские власти выдвинули эту инициативу в прошлом году.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.