СМИ: США намерены отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компания Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом пишет во вторник новостной портал Axios со ссылкой на два источника.

По его данным, администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" и ее руководителя. "Решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией из-за газопровода, а также то, с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден в сопряжении действий и риторики жесткого подхода к России", - отмечается в тексте.

"Госдепартамент США скоро направит в Конгресс обязательный отчет со списком участвующих в строительстве "Северного потока - 2" компаний, которые подлежат санкциям", - говорится в публикации. По данным источников, внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против нескольких российских судов. При этом в Госдепе заявят, что Nord Stream 2 AG и Варниг "участвуют в подпадающих под санкции действиях". "Однако Госдепартамент откажется от этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США", - пишет портал.