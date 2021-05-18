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Кризис на Украине

В Луганской области от взрыва на детской площадке пострадал ребенок

В полиции сообщили, что, предположительно, взорвался сигнальный патрон

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Девятилетняя девочка пострадала от взрыва, предположительно, сигнального патрона в городе Северодонецке, который находится в подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Татьяна Погукай.

"В Северодонецке в результате взрыва, предварительно, сигнального патрона, пострадал ребенок", - написала она в Facebook.

По словам Погукай, инцидент произошел на детской площадке около 17:00. "Сейчас девочке оказывают помощь в больнице города", - отметила представитель полиции. На месте инцидента идут следственные действия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 мая сообщал, что за время конфликта в Донбассе погибло около 14 тыс. человек. Это число, по его словам, включает украинских военнослужащих и жертв среди гражданского населения.

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