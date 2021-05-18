Вучич назвал историческим извинение за участие Чехии в агрессии НАТО против Югославии

БЕЛГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Извинение президента Милоша Земана перед сербским народом за участие Чехии в агрессии НАТО против Югославии является историческим событием. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink.

"Для нас сегодняшний день был очень важен в историческом смысле, он войдет в учебники. [Извинения Земана] - это историческая честь для нас. Его это мучило, мучило годами, большое спасибо ему за смелость. Это выдающийся интеллектуал, которого уважают, важно, что именно он сказал такую важную вещь", - заявил Вучич.

Ранее президент Земан во время переговоров со своим сербским коллегой, находящимся с визитом в Чехии, извинился за участие страны в бомбардировках Югославии. Чехия вступила в НАТО 12 марта 1999 года, а бомбардировки силами альянса велись с 24 марта до 10 июня того же года. Земан, занимавший в то время пост премьер-министра, протестовал против действий НАТО, подчеркивая историческую и культурную близость народов Чехии и Югославии. Власти республики отказали в приземлении на национальной территории самолетам альянса, участвовавшим в данной операции.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. человек, две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.