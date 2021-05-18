Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов Украины в предстоящие три года

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая, которое предусматривает увеличение военных расходов в госбюджете на предстоящие три года. Об этом во вторник говорится в указе, опубликованном пресс-службой офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О предложениях к бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

В решении СНБО, о котором идет речь, дано поручение правительству обеспечить при подготовке законопроектов о госбюджете на 2022, 2023 и 2024 годы увеличение объема расходов на безопасность и оборону с учетом военно-политической обстановки. Кабинету министров поручено также предусмотреть в бюджетной декларации, которая лежит в основе госбюджета на указанный период, "расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП".

Госбюджет Украины в текущем году предполагает выделение на военные нужды и безопасность около 267,3 млрд гривен ($9,7 млрд), что составляет 5,93% от ВВП страны. Это на 8,6% больше, чем в 2020 году, и стало самым крупным военным бюджетом за время независимости страны.