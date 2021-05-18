В Пентагоне заявили, что Израиль не запрашивал военной помощи у США для своих операций

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Израиль не запрашивал у США дополнительной военной поддержки для проведения операций против палестинских радикалов. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Если вы спрашиваете меня, запрашивали ли они [Израиль] какую-либо дополнительную конкретную поддержку для проведения этих операций [против палестинских радикалов], то ответ - нет", - отметил он.

"Они не обращались за дополнительной помощью. Мы по-прежнему поддерживаем право Израиля защищать себя и своих граждан. Как вы знаете, у нас крепкие двусторонние военные отношения с Израилем, и они не претерпели каких-либо изменений в этой связи", - подчеркнул Кирби.

"Мы видим жертвы с обеих сторон. <...> И число этих жертв продолжает расти", - добавил он, говоря о нынешнем обострении палестино-израильского конфликта.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.