Египет предложил перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта с 20 мая

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Египет выступил во вторник с предложением о введении режима прекращения огня между сторонами палестино-израильского конфликта с 06:00 четверга, 20 мая. Эту информацию подтвердил ТАСС официальный источник в Каире.

"От Каира поступило предложение о прекращении огня с 06:00 (совпадает с московским) четверга, 20 мая, по согласованию с американской администрацией, - сообщил источник. - Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели". По словам собеседника агентства, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.

По информации телеканала Al Arabiya, инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС, согласились с ней и палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечает телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.