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Лавров и Блинкен встретятся 19 мая вечером по завершении программы Арктического совета

Встреча даст возможность проверить, смогут ли США добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, отметили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном 19 мая вечером в Рейкьявике по завершении основной программы министерской сессии Арктического совета на этот день. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра [19 мая] вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - сказал дипломат.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБлинкен, Энтони
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