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Палестино-израильский конфликт

ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем

Ранее сообщалось, что Египет выступил с предложением о введении режима прекращения огня
© AP Photo/Tsafrir Abayov

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС опровергло информацию о готовности пойти на прекращение огня с Израилем. Как заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк, сообщения ряда СМИ не соответствуют действительности, передает информационный портал Donia Al-Watan.

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"Никакого соглашения не достигнуто, как и нет конкретных сроков для прекращения огня, - сказал он. - Посреднические усилия и контакты продолжаются непрерывно".

Во вторник официальный источник в Каире сообщил ТАСС, что Египет выступил с предложением о введении режима прекращения огня между сторонами палестино-израильского конфликта с 06:00 четверга, 20 мая. "От Каира поступило предложение о прекращении огня с 06:00 (совпадает с московским) четверга, 20 мая, по согласованию с американской администрацией, - сообщил источник. - Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели". По словам собеседника агентства, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.

Телеканал Al Arabiya, а также некоторые израильские каналы сообщили, что инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС, согласились с ней и палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечала телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.

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