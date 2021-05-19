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Палестино-израильский конфликт

Макрон выступил за принятие резолюции СБ ООН по Газе

Президент Франции заявил о "политическом тупике", в который зашли Палестина и Израиль

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с развитием ситуации в Израиле и секторе Газа и выступил за принятие резолюции Совета Безопасности ООН в связи с этим конфликтом. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров Макрона с лидерами Египта, Иордании и Туниса, распространенном в ночь на среду.

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"Президент Республики продолжает консультации по прекращению военных действий на Ближнем Востоке. Сегодня он провел трехстороннюю встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II. Он также встретился с президентом Туниса Каисом Саидом", - гласит коммюнике.

В ходе переговоров французский лидер заявил о "глубокой озабоченности в связи с развитием ситуации, риском обострения конфликта и эскалации насилия". Макрон заявил о "политическом тупике", в который зашли Палестина и Израиль, а также о росте напряженности в Иерусалиме. Политик осудил ракетные обстрелы израильской территории со стороны ХАМАС и других группировок региона, а также "выразил сожаление в связи с многочисленными жертвами среди мирных палестинцев в результате продолжающихся военных операций" Израиля.

"Он заявил, что продолжит прилагать усилия для скорейшего прекращения боевых действий и установления режима прекращения огня. В частности, он надеется, что Совет Безопасности ООН договорится о принятии соответствующей резолюции", - заявили в администрации французского лидера.

Во вторник СБ ООН на четвертом за последние две недели заседании по обострению палестино-израильского конфликта не смог сформировать общую позицию, сообщил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал постыдной неспособность Совета Безопасности ООН прийти к единой позиции по ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщали источники ТАСС, сделать этого не удается из-за возражений США.

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